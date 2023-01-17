Кичёва (Лукина) Афанасья Андреановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Андреан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
20.01.1932
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Павла Ивановна
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривнюк Нинна Ивановна
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичёва Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кичёв Иван Алесеевич
Смерть
Неизвестно