Кичёва (Лукина) Афанасья Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичёва (Лукина) Афанасья Андреановна

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Место рождения

Можаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Андреан

Мать: не указана

Можаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кичёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Кичёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Павла Ивановна

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривнюк Нинна Ивановна

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичёва Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кичёв Иван Алесеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичёв Иван Алесеевич

Смерть
Неизвестно
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