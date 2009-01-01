Кичёв Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти01.01.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Отец: Кичёв Иван Алесеевич
Рождение ребёнка
01.02.1957
Дочь: Пьянкова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Кичёва Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна
Рождение ребёнка
10.07.1961
Дочь: Иванова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна
Место жительства
С Неизвестно по 01.01.2009
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2009