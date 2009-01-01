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Кичёв Владимир Иванович

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Место рождения

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: Кичёв Иван Алесеевич

Мать: Кичёва Афанасья Андреановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1957

Дочь: Пьянкова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Кичёва Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1961

Дочь: Иванова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кичёва Гаюна Александровна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С Неизвестно по 01.01.2009
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичёва Гаюна Александровна

Смерть
01.01.2009
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