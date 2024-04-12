Скрипунков Филипп Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипунков Филипп Константинович

Скрипунков Филипп Константинович

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Скрипунков Илларион Филиппович

Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Скрипунков Дементий Филиппович

Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1865

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипунков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
03.04.1865
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close