Скрипунков Филипп Константинович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти03.04.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1844
Сын: Скрипунков Илларион Филиппович
Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Скрипунков Дементий Филиппович
Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1865
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипунков Иван Филиппович
Мать ребёнка: Скрипункова Дарья Ивановна
Смерть
03.04.1865