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Скрипункова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Скрипунков Илларион Филиппович

Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Скрипунков Дементий Филиппович

Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1865

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипунков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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