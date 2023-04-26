Скрипункова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Скрипунков Илларион Филиппович
Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Скрипунков Дементий Филиппович
Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович
Рождение ребёнка
18.03.1865
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипунков Иван Филиппович
Отец ребёнка: Скрипунков Филипп Константинович
Смерть
Неизвестно