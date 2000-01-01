Чередова Феоктиста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Феоктиста Михайловна

Чередова Феоктиста Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чередов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close