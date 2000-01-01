Чередова Феоктиста Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Чередов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Чередов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно