Чередов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Чередов Николай Семёнович
Мать: Чередова Кея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Чередов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Чередов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Феоктиста Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно