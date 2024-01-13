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Кудымов Василий Михайлов

Место рождения

Деревня Верх-Ключи Юсьвинской волости Соликамского уезда Пермский

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Кудымов Михей

Мать: не указана

Деревня Верх-Ключи Юсьвинской волости Соликамского уезда Пермский
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кудымова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.

Дочь: Баталова Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.

Сын: Кудымов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кудымова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Рождение ребёнка
28.04.1927

Сын: Кудымов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова

Смерть
1951
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