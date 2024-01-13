Кудымов Василий Михайлов
Место рожденияДеревня Верх-Ключи Юсьвинской волости Соликамского уезда Пермский
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Кудымов Михей
Деревня Верх-Ключи Юсьвинской волости Соликамского уезда Пермский
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кудымова Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.
Дочь: Баталова Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.
Сын: Кудымов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кудымова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Рождение ребёнка
28.04.1927
Сын: Кудымов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кудымова Соломия Иустинова
Смерть
1951