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Колосов Вячеслав Андреевич

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Колосов Андрей Иванович

Мать: Мирония (Миропия) Ильинична

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Павлиновна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Павлиновна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Елизавета Павлиновна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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