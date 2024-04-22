Колосов Вячеслав Андреевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Павлиновна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Павлиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно