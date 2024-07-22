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Гликерия Андреева

Место рождения

Беззубово, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Около 1868 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
1875 г.р.
1876 г.р.
Около 1876 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Беззубово, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Михайлов

Бракосочетание
09.09.1862

Муж: Сергей Михайлов

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1871

Сын: Феодор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Рождение ребёнка
27.01.1873 ст.

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1875 ст.

Сын: Федот Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Филипп Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1876 ст.

Сын: Онисим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.

Сын: Иоаким Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1884

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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