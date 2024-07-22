Гликерия Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Михайлов
Бракосочетание
09.09.1862
Муж: Сергей Михайлов
Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
17.04.1871
Сын: Феодор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
27.01.1873 ст.
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
14.05.1875 ст.
Сын: Федот Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Филипп Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
28.06.1876 ст.
Сын: Онисим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1879 ст.
Сын: Иоаким Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
31.05.1884
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Михайлов
Смерть
Неизвестно