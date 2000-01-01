Антипова (Солёнова) Наталья Алекссевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипова (Солёнова) Наталья Алекссевна

Антипова (Солёнова) Наталья Алекссевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солёнов Алексей Иванович

Мать: Матрена Кузьмина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close