Матрена Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти12.10.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1887
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1889
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1890
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова Наталья Алекссевна
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1890