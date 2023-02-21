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Матрена Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

12.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1887

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1889

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Солёнов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солёнов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова Наталья Алекссевна

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солёнов Алексей Иванович

Смерть
12.10.1890
Черное, Балашиха, Московская область
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