Вилеев Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилеев Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Вилеев Егор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилеев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилеев Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилеева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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