Келдеш Устимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Устим Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1714
Сын: Козьма Якимов
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Любовь (Любава) Козмина
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Неонила Козмина
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел Федоров
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Пелагия Козмина
Смерть
Неизвестно