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Келдеш Устимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Устим Савельев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1714

Сын: Козьма Якимов

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Любовь (Любава) Козмина

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Неонила Козмина

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел Федоров

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Пелагия Козмина

Смерть
Неизвестно

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