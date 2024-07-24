Пелагия Козмина 1700 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Козьма Якимов

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Любовь (Любава) Козмина

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Неонила Козмина

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел Федоров

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Келдеш Устимов

Смерть
Неизвестно

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