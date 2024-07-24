Пелагия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Козьма Якимов
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Любовь (Любава) Козмина
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Неонила Козмина
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел Федоров
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Келдеш Устимов
Смерть
Неизвестно