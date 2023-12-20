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Мельников Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Яненкова) Мария Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1930

Дочь: Говорова (Мельникова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мельникова (Яненкова) Мария Семёновна

Смерть
1939

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