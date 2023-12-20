Мельников Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1930
Дочь: Говорова (Мельникова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мельникова (Яненкова) Мария Семёновна
Смерть
1939