Гарминович Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Гарминович) Наталья Малаховна
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Дочь: (Гарминович) Полина Малаховна
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Сын: Гарминович Филипп (Пилип) Малахович
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Сын: Гарминович ?
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Сын: Гарминович ?
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Дочь: (Гарминович) ?
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Дочь: (Гарминович) Мария (Маруся) Малаховна
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Сын: Гарминович Софрон Малахович
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Дочь: Алифер (Гарминович) Варвара Малаховна
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович
Сын: Гарминович Николай Малахович
Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович