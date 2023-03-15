Гарминович Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарминович Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарминович) Наталья Малаховна

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарминович) Полина Малаховна

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарминович Филипп (Пилип) Малахович

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарминович ?

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарминович ?

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарминович) ?

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарминович) Мария (Маруся) Малаховна

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Место жительства
Неизвестно
Большие Барсучины, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гарминович Софрон Малахович

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Большие Барсучины, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Алифер (Гарминович) Варвара Малаховна

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.02.1919

Сын: Гарминович Николай Малахович

Отец ребёнка: Гарминович Малах Степанович

Большие Барсучины, Толочинский район, Витебская область
Смерть
1944
Причина смерти: Болезнь

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