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Гарминович Николай Малахович

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Место рождения

Большие Барсучины, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

21.02.1919

Дата смерти

15.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1919

Отец: Гарминович Малах Степанович

Мать: Гарминович Анастасия

Большие Барсучины, Толочинский район, Витебская область
Военная служба
?.09.1939
Толочин, Толочинский район, Витебская область
Смерть
15.10.1941
Польша, Люблинское воеводство, повят Бяльский, сельская гмина Залесе, Хорбув-Колёня, хутор Хорбув-Колоня
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
шталаг 307
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