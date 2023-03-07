Гарминович Николай Малахович
Место рождения
Дата рождения21.02.1919
Дата смерти15.10.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1919
Отец: Гарминович Малах Степанович
Мать: Гарминович Анастасия
Военная служба
?.09.1939
Толочин, Толочинский район, Витебская область
Смерть
15.10.1941
Польша, Люблинское воеводство, повят Бяльский, сельская гмина Залесе, Хорбув-Колёня, хутор Хорбув-Колоня
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
шталаг 307