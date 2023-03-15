Михаэлис (Труфанова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаэлис (Труфанова) Оксана

Михаэлис (Труфанова) Оксана

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

15.04.1977

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.