Михаэлис (Труфанова) Оксана
Место рождения
Дата рождения15.04.1977
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий
Рождение ребёнка
03.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий
Смерть
2001