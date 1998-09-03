Богданова (Михаэлис) Екатерина
женский, родилась 03.09.1998, Чита, город Чита, Забайкальский край
МатьМихаэлис (Труфанова) Оксана15.04.1977 г.р.
ОтецМихаэлис Юрий28.08.1975 г.р.
Супруги
Богданов Константин06.09.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1998
Отец: Михаэлис Юрий
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Константин
Рождение ребёнка
25.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Константин
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
30.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Константин
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область