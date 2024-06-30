Шибаев Самсон Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1814 ст.
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1814 ст.
Отец: Шибаев Егений Петрович
Бракосочетание
14.04.1835 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1836 ст.
Сын: Шибаев Мартьян Самсонович
Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна
Брат близнец и Мариамной
Рождение ребёнка
06.02.1836 ст.
Дочь: Шибаева Мариамна Семеновна
Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна
Сестра близнец с Мартьяном
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1847
Дочь: Шибаева Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна
Смерть
1855