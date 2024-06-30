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Шибаев Самсон Евгеньевич

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.08.1814 ст.

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1814 ст.

Отец: Шибаев Егений Петрович

Мать: Шибаева Настасья Борисовна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.04.1835 ст.

Жена: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1836 ст.

Сын: Шибаев Мартьян Самсонович

Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец и Мариамной
Рождение ребёнка
06.02.1836 ст.

Дочь: Шибаева Мариамна Семеновна

Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Сестра близнец с Мартьяном
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шибаев Никита Семенович

Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1847

Дочь: Шибаева Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1855
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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