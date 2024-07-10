Шибаев Мартьян Самсонович
Место рождения
Дата рождения06.02.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1836 ст.
Брат близнец и Мариамной
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шибаева Анна Ананьевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Скупнова (Шибаева) Мелания Мартьяновна
Мать ребёнка: Шибаева Ефросинья Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.07.1877
Дочь: Шибаева Мария Мартьяновна
Мать ребёнка: Шибаева Анна Ананьевна
Бракосочетание
30.01.1878
С Ефросиньей Спиридоновой второй брак
Смерть
Неизвестно