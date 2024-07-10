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Шибаев Мартьян Самсонович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.02.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1836 ст.

Отец: Шибаев Самсон Евгеньевич

Мать: Шибаева Парасковья Степановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец и Мариамной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибаева Анна Ананьевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Скупнова (Шибаева) Мелания Мартьяновна

Мать ребёнка: Шибаева Ефросинья Спиридоновна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.07.1877

Дочь: Шибаева Мария Мартьяновна

Мать ребёнка: Шибаева Анна Ананьевна

Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Шибаева Ефросинья Спиридоновна

С Ефросиньей Спиридоновой второй брак
Смерть
Неизвестно

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