Колесникова (Капустина) Матрона Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Капустина) Матрона Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Капустин Игнатий Феодосиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1916

Сын: Колесников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Яковлевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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