Колесникова (Капустина) Матрона Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Капустин Игнатий Феодосиевич
Рождение ребёнка
07.02.1916
Сын: Колесников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Яковлевич
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно