Achziger Johann Peter
Место рожденияKulb Sorutobfka Russia
Дата рождения27.10.1886
Дата смерти26.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1886
Отец: Achziger Johann Jacob
Мать: Maria Catharina
Kulb Sorutobfka Russia
Иммиграция
1906
Гражданство
1906
Иммиграция
1907
Место жительства
1910
Fort Collins Ward 1, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Pleasant Valley, Weld, Colorado, United States
Смерть
26.09.1956
Multnomah, Multnomah, Oregon, United States