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Achziger Johann Peter

Место рождения

Kulb Sorutobfka Russia

Дата рождения

27.10.1886

Дата смерти

26.09.1956

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1886

Отец: Achziger Johann Jacob

Мать: Maria Catharina

Kulb Sorutobfka Russia
Иммиграция
1906
Гражданство
1906
Иммиграция
1907
Место жительства
1910
Fort Collins Ward 1, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Pleasant Valley, Weld, Colorado, United States
Смерть
26.09.1956
Multnomah, Multnomah, Oregon, United States
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