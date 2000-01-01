Копылов Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Прокопий Петрович

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Копылов Пётр (мл.)

Мать: Копылова Меланья Потаповна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Копылов Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Копылова Прасковья Андреевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Копылов Сысой Прокопьевич

Мать ребёнка: Копылова Прасковья Андреевна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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