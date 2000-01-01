Копылов Прокопий Петрович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Копылов Пётр (мл.)
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1786
Сын: Копылов Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Копылова Прасковья Андреевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1812
Сын: Копылов Сысой Прокопьевич
Мать ребёнка: Копылова Прасковья Андреевна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно