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Копылова Прасковья Андреевна

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1786

Дата смерти

23.10.1841

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Копылов Андрей Терентьевич

Мать: Копылова Наталья Мартыновна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Копылов Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Копылов Прокопий Петрович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Копылов Сысой Прокопьевич

Отец ребёнка: Копылов Прокопий Петрович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Прокопий Петрович

Смерть
23.10.1841
Спассовка (Старый Погост)
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