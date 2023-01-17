Жуков Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Жуков Леонид
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Жукова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1955
Мать ребёнка: Жукова Альбина
Рождение ребёнка
Около 1955
Мать ребёнка: Жукова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Альбина
Смерть
1997