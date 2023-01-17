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Жуков Николай Леонидович

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Место рождения

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Жуков Леонид

Мать: Жукова Евстолия Евгеньевна

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Жукова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Жуков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Альбина

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Жуков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Альбина

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Альбина

Смерть
1997
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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