Жуков Леонид
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна
Смерть
Около 1965