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Жуков Леонид

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Место рождения

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Жукова Евстолия Евгеньевна

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жуков Леонид Леонидович

Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Жуков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна

Якуниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Жуков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Жукова Евстолия Евгеньевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1965
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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