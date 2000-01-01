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Алиева Залина Махачевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.?

Отец: Алиев Махач Нурулаевич

Мать: Насухова Райганат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Магомед Магомедшарипович

Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Амир Магомедшарипович

Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипова Байзат Магомедшариповна

Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович

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