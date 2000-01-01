Алиева Залина Махачевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.?
Отец: Алиев Махач Нурулаевич
Мать: Насухова Райганат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Магомед Магомедшарипович
Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Амир Магомедшарипович
Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарипова Байзат Магомедшариповна
Отец ребёнка: Шарипов Магомедшарип Магомедзагирович
Бракосочетание
Неизвестно