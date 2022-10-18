Алиев Махач Нурулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Махач Нурулаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
21.07.?

Дочь: Алиева Азиза Махачевна

Мать ребёнка: Магомедилова Зумруд Кадиевна

Рождение ребёнка
15.12.?

Дочь: Алиева Залина Махачевна

Мать ребёнка: Насухова Райганат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насухова Райганат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Шамиль Махачевич

Мать ребёнка: Магомедилова Зумруд Кадиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедилова Зумруд Кадиевна

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