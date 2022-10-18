Алиев Махач Нурулаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
21.07.?
Дочь: Алиева Азиза Махачевна
Мать ребёнка: Магомедилова Зумруд Кадиевна
Рождение ребёнка
15.12.?
Дочь: Алиева Залина Махачевна
Мать ребёнка: Насухова Райганат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насухова Райганат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магомедилова Зумруд Кадиевна
Бракосочетание
Неизвестно