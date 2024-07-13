Волосатова Александра Родионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолосатова Александра Родионовна

Волосатова Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усачёв Родион Александрович

Мать: Усачёва Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосатов Василий

Рождение ребёнка
16.04.1946

Сын: Серёгин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Серёгин Степан

Рождение ребёнка
25.05.1957

Сын: Волосатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волосатов Василий

Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: Андронникова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Волосатов Василий

Смерть
13.05.1973

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