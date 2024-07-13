Волосатова Александра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.05.1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волосатов Василий
Рождение ребёнка
16.04.1946
Сын: Серёгин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Серёгин Степан
Рождение ребёнка
25.05.1957
Сын: Волосатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волосатов Василий
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: Андронникова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Волосатов Василий
Смерть
13.05.1973