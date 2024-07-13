Усачёва Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукина Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачёв Родион Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волосатова Александра Родионовна
Отец ребёнка: Усачёв Родион Александрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гребенщикова Зинаида Родионовна
Отец ребёнка: Усачёв Родион Александрович
Смерть
1976