Волосатов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1957
Сын: Волосатов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Волосатова Александра Родионовна
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: Андронникова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Волосатова Александра Родионовна
Смерть
Неизвестно