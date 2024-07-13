Волосатов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолосатов Василий

Волосатов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волосатова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
25.05.1957

Сын: Волосатов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Волосатова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: Андронникова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Волосатова Александра Родионовна

Смерть
Неизвестно

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