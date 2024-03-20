Дверницкая (Гудим-Левкович) (Сухомлинова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти06.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Сухомлинов Иван
Мать: Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
06.12.1873
Сын: Гудим-Левкович Павел Павлович
Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Константинович
St Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Von Offenbach Людмила Павловна
Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Константинович
Развод
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дверницкий ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1898