Дверницкая (Гудим-Левкович) (Сухомлинова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дверницкая (Гудим-Левкович) (Сухомлинова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

06.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сухомлинов Иван

Мать: Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
06.12.1873

Сын: Гудим-Левкович Павел Павлович

Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Константинович

St Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Von Offenbach Людмила Павловна

Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Константинович

Развод
1907

Муж: Гудим-Левкович Павел Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дверницкий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудим-Левкович Павел Константинович

Смерть
06.07.1898
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