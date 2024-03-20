Гудим-Левкович Павел Константинович
Место рожденияЛьвовка, Золотоноша, Полтава, Украина
Дата рождения26.06.1842
Дата смерти24.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1842
Львовка, Золотоноша, Полтава, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1873
Сын: Гудим-Левкович Павел Павлович
Мать ребёнка: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна
St Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Von Offenbach Людмила Павловна
Мать ребёнка: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна
Развод
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1907
Ukraine
Похороны
Неизвестно
Kazanskoe Cemetery (Pushkin), Russia