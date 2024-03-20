Гудим-Левкович Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудим-Левкович Павел Константинович

Место рождения

Львовка, Золотоноша, Полтава, Украина

Дата рождения

26.06.1842

Дата смерти

24.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1842

Отец: Гудим-Левкович Константин Васильевич

Мать: Ксения Петровна

Львовка, Золотоноша, Полтава, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1873

Сын: Гудим-Левкович Павел Павлович

Мать ребёнка: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна

St Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Von Offenbach Людмила Павловна

Мать ребёнка: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна

Развод
1907

Жена: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дверницкая (гудим-Левкович) Ольга Ивановна

Смерть
24.10.1907
Ukraine
Похороны
Неизвестно
Kazanskoe Cemetery (Pushkin), Russia
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