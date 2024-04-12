Дмитрова (-) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1831
Рождение ребёнка
27.06.1833
Отец ребёнка: Дмитров Матвей Михаилов
Рождение ребёнка
09.10.1839
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Дмитров Матвей Михаилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно