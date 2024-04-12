Дмитрова (-) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (-) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1831

Муж: Дмитров Матвей Михаилов

Рождение ребёнка
27.06.1833

Сын: Дмитров Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Дмитров Матвей Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1839

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Дмитров Матвей Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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