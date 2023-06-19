Дмитров Матвей Михаилов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти08.05.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дмитров Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1831
Рождение ребёнка
27.06.1833
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.10.1839
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1841
Причина смерти: чахоткою