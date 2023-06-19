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Дмитров Матвей Михаилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

08.05.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дмитров Михаил

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1831

Жена: Дмитрова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.06.1833

Сын: Дмитров Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1839

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Дмитрова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.05.1841
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою