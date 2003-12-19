Мулюкин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулюкин Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 19.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мулюкин Николай Григорьевич

Мать: Мулюкина Поля

Рождение ребёнка
Около 10.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 19.12.2003
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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