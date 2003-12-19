Мулюкин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 19.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мулюкин Николай Григорьевич
Мать: Мулюкина Поля
Рождение ребёнка
Около 10.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 19.12.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно