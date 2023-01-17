Меркушева (Вахрушева) Марфа Денисова
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
25.01.1768 ст.
жених дер. Щербаковской отрок Михаил Козмин Меркущев/невеста дер. Чепаевской крест. Дениса Никитина Вахрушева дочь./МК с. Кырчанское Богоявленская церков ГАКО 1768 г. ф. 237 оп. 75 д. 22
Рождение ребёнка
1772
Сын: Меркушев Макар Михайлович
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Рождение ребёнка
1775
Сын: Меркушев Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин
Смерть
После 1795