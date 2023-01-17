Меркушева (Вахрушева) Марфа Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Вахрушева) Марфа Денисова

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Место рождения

Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вахрушев Денис Никитин

Мать: Вахрушева Ирина Григориевна

Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1768 ст.

Муж: Меркушев Михаил Козмин

жених дер. Щербаковской отрок Михаил Козмин Меркущев/невеста дер. Чепаевской крест. Дениса Никитина Вахрушева дочь./МК с. Кырчанское Богоявленская церков ГАКО 1768 г. ф. 237 оп. 75 д. 22
Рождение ребёнка
1772

Сын: Меркушев Макар Михайлович

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евлампия Михайловна

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Рождение ребёнка
1775

Сын: Меркушев Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Рождение ребёнка
1780

Сын: Меркушев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Рождение ребёнка
1785

Сын: Меркушев Карп Михайлович

Отец ребёнка: Меркушев Михаил Козмин

Смерть
После 1795
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