Вахрушева (Мальцева) Ирина Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Мальцева) Ирина Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вахрушев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Меркушева Марфа Денисова

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Улита Денисова

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Рождение ребёнка
1756

Сын: Вахрушев Аввакум Денисович

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Денисова

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вахрушев Маркел Денисович

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гликерия Денисова

Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Денис Никитин

Смерть
1785
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