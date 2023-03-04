Вахрушева (Мальцева) Ирина Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Вахрушев Михаил Денисович
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Меркушева Марфа Денисова
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Чепаевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Улита Денисова
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Рождение ребёнка
1756
Сын: Вахрушев Аввакум Денисович
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Денисова
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вахрушев Маркел Денисович
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Гликерия Денисова
Отец ребёнка: Вахрушев Денис Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785