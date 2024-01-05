Щербина (Федоренко) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Федоренко Тимофей
Рождение ребёнка
24.03.1925
Дочь: Перова Надежда Варфоломеевна
Отец ребёнка: Щербина Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияшко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Александр
Смерть
1980
Павловка, Одеська область