Щербина (Федоренко) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина (Федоренко) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Федоренко Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1925

Дочь: Перова Надежда Варфоломеевна

Отец ребёнка: Щербина Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияшко Евгения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1980
Павловка, Одеська область
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