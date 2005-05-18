Перова (Щербина) Надежда Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Щербина) Надежда Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1925

Дата смерти

18.05.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925

Отец: Щербина Варфоломей

Мать: Щербина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.11.1953

Сын: Косенков Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Павловка, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Пётр Васильевич

Смерть
18.05.2005
Павловка, Одеська область
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