Перова (Щербина) Надежда Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1925
Дата смерти18.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925
Отец: Щербина Варфоломей
Мать: Щербина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.06.1948
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2005