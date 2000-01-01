Огородникова Васса Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Огородников Дионид Епимахович
Отец ребёнка: Огородников Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Параскева Епимаховна
Отец ребёнка: Огородников Епифан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно