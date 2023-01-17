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Ярославцев Иван Иванович

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Место рождения

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

01.06.1903

Дата смерти

03.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1903

Отец: Ярославцев Иван Аверьянович

Мать: Ярославцева Домникия Михайловна

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Воспреемники Гончаров Митрофан Михайлович и Лущенко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Капинус Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ярославцева Феодора Федотовна

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
09.04.1929

Сын: Ярославцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ярославцева Феодора Федотовна

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославцева Феодора Федотовна

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Смерть
03.01.1972
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