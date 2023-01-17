Ярославцев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1903
Дата смерти03.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1903
Воспреемники Гончаров Митрофан Михайлович и Лущенко Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Капинус Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ярославцева Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
09.04.1929
Сын: Ярославцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Ярославцева Феодора Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1972