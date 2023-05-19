Ярославцева (Гончарова) Домникия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1903
Отец ребёнка: Ярославцев Иван Аверьянович
Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Воспреемники Гончаров Митрофан Михайлович и Лущенко Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно