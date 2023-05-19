Ярославцева (Гончарова) Домникия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева (Гончарова) Домникия Михайловна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

07.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Ярославцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ярославцев Иван Аверьянович

Победное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Воспреемники Гончаров Митрофан Михайлович и Лущенко Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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