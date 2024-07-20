Самылов Афанасий Симеонович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Самылов Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Афанасьевна
Мать ребёнка: Самылова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Самылова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Самылова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Самылова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самылова Анна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Самылова Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Самылов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Самылова Анна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Самылов Мефодий Афанасьевич
Мать ребёнка: Самылова Анна
Смерть
Неизвестно