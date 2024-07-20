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Самылов Афанасий Симеонович

Место рождения

Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Самылов Симеон

Мать: не указана

Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Афанасьевна

Мать ребёнка: Самылова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Самылова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Самылова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Самылова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самылова Анна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Самылова Анна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Самылов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Самылова Анна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Самылов Мефодий Афанасьевич

Мать ребёнка: Самылова Анна

Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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