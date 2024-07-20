Самылов Симеон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкина Виринея Симеоновна
Мать ребёнка: не указана
Коровино
Рождение ребёнка
1870
Сын: Самылов Афанасий Симеонович
Мать ребёнка: не указана
Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно