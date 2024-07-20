Самылов Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылов Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкина Виринея Симеоновна

Мать ребёнка: не указана

Коровино
Рождение ребёнка
1870

Сын: Самылов Афанасий Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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