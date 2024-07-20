Самылова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Самылов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Самылов Мефодий Афанасьевич

Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович

Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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