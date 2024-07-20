Самылова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Самылов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Самылов Мефодий Афанасьевич
Отец ребёнка: Самылов Афанасий Симеонович
Коровино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно