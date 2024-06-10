Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Даниловский Яким Алексеевич

Мать: Даниловская Феодосия Григорьевна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евфросиния Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Даниловская Домникия Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Даниловская (Даниловская) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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