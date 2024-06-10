Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евфросиния Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Даниловская Домникия Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Даниловская (Даниловская) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Даниловский Яков Прокофьев (Федоров?)
Смерть
Неизвестно