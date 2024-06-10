Даниловская Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна
Отец ребёнка: Даниловский Яким Алексеевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Даниловский Андрей Якимович
Отец ребёнка: Даниловский Яким Алексеевич
Смерть
Неизвестно