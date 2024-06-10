Даниловская Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Яким Алексеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна

Отец ребёнка: Даниловский Яким Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Даниловский Андрей Якимович

Отец ребёнка: Даниловский Яким Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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