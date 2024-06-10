Даниловский Яким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна
Мать ребёнка: Даниловская Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Даниловский Андрей Якимович
Мать ребёнка: Даниловская Феодосия Григорьевна
Смерть
Неизвестно