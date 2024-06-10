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Даниловский Яким Алексеевич

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Даниловский Алексей Феодорович

Мать: Даниловская Евдокия Феодоровна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагия Якимовна

Мать ребёнка: Даниловская Феодосия Григорьевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Даниловский Андрей Якимович

Мать ребёнка: Даниловская Феодосия Григорьевна

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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